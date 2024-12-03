Китай остановил поставки в РФ станков, электроники и товаров из металла 4 3.12.2024, 20:45

2,178

Ограничения вводятся из-за торговых войн Китая и США.

Введение Китаем усиленного экспортного контроля за товарами двойного назначения приостановило экспорт в Россию широкой номенклатуры товаров. Это прежде всего электроника и товары, связанные с металлами, газами и минералами — от станков до посуды, рассказывают The Moscow Times поставщики.

Вступивший в силу с 1 декабря новый список товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю, содержит 10 категорий продукции – от токсинов и микроорганизмов до аэрокосмической техники, и в каждой из них тысячи наименований товаров, перечисленные на почти 140 страницах. Этот перечень, очень близкий к спискам такой продукции, составленным в США, введен правительством Китая в отношении поставок во все страны, напоминает консультант по внешнеэкономической деятельности.

Теперь для экспорта таких товаров нужна специальная лицензия, а также информация о конечном получателе товара.

Ограничения вводятся прежде всего из-за торговых войн Китая и США, чем из-за риска попасть под вторичные санкции по обвинению в помощи «военной машине» России, считает консультант. Подтверждением тому он считает полный запрет экспорта из Китая товаров двойного назначения военным пользователям в США, о котором Министерство торговли Китая объявило 3 декабря, а также запрет поставок в США товаров и веществ, содержащих сверхтвердые материалы, а также сурьму, галлий и германий. Все это необходимо для высокотехнологических производств, в том числе для чипов.

Российским импортерам и производителям от этого не легче – их жизнь тоже осложнилась. Китайские производители, а также российские логистические компании и международные торговые дома остановили поставки продукции, которая может быть отнесена к списку, чтобы разобраться в применении новых мер контроля, пожаловались The Moscow Times четыре импортера. Усугубило ситуацию то, что ужесточение экспорта товаров двойного назначения совпало с отменой мер поддержки в виде скидок на НДС при экспорте из Китая изделий из алюминия, меди и их сплавов, а также некоторых видов стекла. «Так что пока поставщики перечитывают все новые правила, много думают и ничего не поставляют», – заключает один из импортеров.

«Мы как минимум до середины декабря поставили на стоп работу со всеми станками по обработке металла, пока пыль не уляжется и не поймем, что и как делать», – подтвердил менеджер компании-посредника, поставляющей в Россию санкционное оборудование. Из-за этого задержится исполнение госзаказа по нескольким крупным контрактам, знает он, но надеется, что пауза в поставках будет не слишком долгой. Правда, юристы его компании уже беспокоятся по поводу того, что тотальный контроль за экспортными поставками вскроет каналы закупок санкционной продукции через третьи страны и, при желании китайской стороны, позволит их перекрыть.

«А у нас ситуация анекдотическая – один поставщик "подвесил" поставку посуды и сувениров из металла, а другой – металлической швейной фурнитуры», – вздыхает другой импортер. Больше всего он переживает за партию металлических новогодних шаров-шкатулок – с учетом растянувшихся сроков поставки в Россию шансов привезти их сюда до новогодних праздников практически не остается. А там и проблемы из-за снизившегося курса рубля начнутся, опасается собеседник TMT. «Так и живем – с одной стороны увернемся, с другой прилетит», – заключает он, напоминая, что у российских властей тоже есть свои идеи по контролю за импортом, способные затянуть поставки и увеличить их стоимость.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com