Шестой день протестов начался в Грузии
- 3.12.2024, 23:55
Грузины борются за европейское будущее страны.
Массовые уличные протесты начались в Грузии на фоне отказа от премьера страны от евроинтеграции.
Полиция в центре Тбилиси начала разгон акции антиправительственного протеста. Применяется водомет, на видео очевидцев слышны выстрелы, предположительно, оружия с резиновыми пулями.
В ответ на действия силовиков часть митингующих запускает петарды, чтобы сдержать их и дать остальным отойти в более безопасное место.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия правоохранителей, назвав их «ОМОНом «Грузинской мечты».
«Слезоточивый газ и водометы применялись непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение», – написала она в X (Twitter).
Напомним, с 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.