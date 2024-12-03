закрыть
4 декабря 2024, среда, 0:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шестой день протестов начался в Грузии

  • 3.12.2024, 23:55
Шестой день протестов начался в Грузии

Грузины борются за европейское будущее страны.

Массовые уличные протесты начались в Грузии на фоне отказа от премьера страны от евроинтеграции.

Полиция в центре Тбилиси начала разгон акции антиправительственного протеста. Применяется водомет, на видео очевидцев слышны выстрелы, предположительно, оружия с резиновыми пулями.

В ответ на действия силовиков часть митингующих запускает петарды, чтобы сдержать их и дать остальным отойти в более безопасное место.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия правоохранителей, назвав их «ОМОНом «Грузинской мечты».

«Слезоточивый газ и водометы применялись непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение», – написала она в X (Twitter).

Напомним, с 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин