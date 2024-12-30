Авиакатастрофа в Южной Корее: названы две главные версии 30.12.2024, 10:57

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Именно на них сосредоточится расследование.

Следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее, сосредоточатся на столкновении с птицами и отказе шасси.

Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что в результате авиакатастрофы самолет был почти полностью разрушен - следователи в конце концов получат необходимые данные для восстановления картины событий. Одними из ключевых моментов будет информация из двух бортовых самописцев, которые уже были извлечены из обломков. Анализ одного из самописцев может занять немного больше времени из-за его повреждения.

Следователи, в свою очередь, утверждают, что пока еще рано делать предположения о том, что могло стать причиной катастрофы. Столкновение с птицами не является чем-то необычным, но это редко приводит к авиакатастрофе, поскольку самолеты могут некоторое время работать на одном двигателе. В том же числе остается непонятным, почему не развернулось шасси самолета и есть ли связь между этой неисправностью и столкновением с птицами.

Bloomberg добавляет, что пилот Boeing 737-800 подал аварийный сигнал через несколько минут после того, как диспетчерская вышка предупредила о налете птиц.

«Он прервал свою первую посадку, пошел на обход и со второй попытки изменил направление на взлетно-посадочной полосе. Диспетчерская вышка дала разрешение на посадку в обратном направлении, и официальные лица заявили, что маловероятно, что длина взлетно-посадочной полосы стала причиной аварии», - пишет Bloomberg.

Отметим, вчера, 29 декабря, в южнокорейском городе Муан произошла авиакатастрофа, случившаяся с пассажирским самолетом Boeing 737-800. Из-за технических неполадок самолет не смог выпустить шасси. В результате этого он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с внешней стеной аэропорта и загорелся.

В результате авиакатастрофы погибли 179 человек.

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