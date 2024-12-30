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Politico Playbook: Путин — один из самых больших неудачников года

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  • 30.12.2024, 12:24
  • 4,880
Politico Playbook: Путин — один из самых больших неудачников года

Россия вынуждена была извиняться.

2024 год стал годом больших потрясений и потерь для многих политических лидеров и целых стран. Politico Playbook опубликовал рейтинг самых больших неудачников уходящего года. Особое место было выделено Владимиру Путину за неудачи дома и за рубежом.

— Владимир Путин так и не выполнил свое обещание завершить войну в Украине быстрым успехом. В 2024 году Украина не только удерживала свои позиции, но и осуществила контрнаступление, которое достигло Курской области.

Кроме военных провалов, Путин столкнулся с экономическими проблемами: высокая инфляция, дефицит рабочей силы и падение режима Асада в Сирии, что лишило Москву доступа в Африку. Год завершился дипломатическим скандалом — Россия вынуждена была извиняться за сбитый азербайджанский самолет, хотя вину официально не признала, — пишет издание.

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