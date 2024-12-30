Politico Playbook: Путин — один из самых больших неудачников года 6 30.12.2024, 12:24

4,880

Россия вынуждена была извиняться.

2024 год стал годом больших потрясений и потерь для многих политических лидеров и целых стран. Politico Playbook опубликовал рейтинг самых больших неудачников уходящего года. Особое место было выделено Владимиру Путину за неудачи дома и за рубежом.

— Владимир Путин так и не выполнил свое обещание завершить войну в Украине быстрым успехом. В 2024 году Украина не только удерживала свои позиции, но и осуществила контрнаступление, которое достигло Курской области.

Кроме военных провалов, Путин столкнулся с экономическими проблемами: высокая инфляция, дефицит рабочей силы и падение режима Асада в Сирии, что лишило Москву доступа в Африку. Год завершился дипломатическим скандалом — Россия вынуждена была извиняться за сбитый азербайджанский самолет, хотя вину официально не признала, — пишет издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com