WSJ: Азербайджан выдвинул Кремлю условия 4 30.12.2024, 13:35

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Кремль теряет влияние на постсоветском пространстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в попытке скрыть свою роль в крушении самолета Azerbaijan Airlines, выступив с резким осуждением, которое сигнализирует об изменении расстановки сил, которая длительное время позволяла Москве властвовать над бывшими советскими республиками.

Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя события после авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау, в результате которой погибли 38 человек.

Алиев заявил что Азербайджан выдвинул Кремлю условия, потребовав, чтобы Россия взяла на себя ответственность за причину крушения, предоставила компенсацию стране и семьям жертв, а также привлекла к ответственности виновных в сбитии самолета. Ранее российский диктатор в субботнем в телефонном разговоре извинился перед азербайджанским лидером за «трагический инцидент», произошедший в российском воздушном пространстве, но не стал брать на себя ответственность.

«В воскресенье Алиев заявил, что извинений было недостаточно. В воскресенье лидеры двух стран вновь побеседовали. Взаимные обвинения представляют собой одну из крупнейших конфронтаций между Россией и лидерами бывших советских территорий, с которыми она когда-то обращалась не более чем с подчиненными на своем стратегическом заднем дворе», — пишет WSJ.

Также отмечается, что спор иллюстрирует ослабление власти и влияния Москвы в регионе после ее вторжения в Украину.

В своих высказываниях Алиев не проявил почтения и дипломатии, которые были характерны для отношений Азербайджана с Россией. Негодование в Азербайджане из-за крушения самолета демонстрирует ослабление власти России в рядах ее бывшей империи и за ее пределами после войны против Украины.

«Ссора с Азербайджаном показывает потерю Москвой влияния ближе к дому», — отмечается в статье.

А, поскольку влияние Москвы ослабевает, рычаги контроля, которыми обладал Кремль, ускользают. Автор публикации также напоминает об испорченных отношениях России с Арменией. И в связи с тем, что будущее отношений с Азербайджаном под вопросом, Москва рискует потерять виляние на Южном Кавказе. В то же время «растущая мощь Турции в регионе нарушает статус-кво», особенно это касается Азербайджана.

Потеря Азербайджана Россией может повредить отношениям Москвы с Турцией, считают аналитики.

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