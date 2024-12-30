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Лукашенко вырыл слишком глубокую яму

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  • 30.12.2024, 13:51
  • 3,660
Лукашенко вырыл слишком глубокую яму

Число проколов зашкаливает.

Лукашенко любит представить себя мудрым провидцем в духе «а я говорил вам». Но огромное количество его прогнозов и утверждений жизнь опровергла.

Вот только сейчас уже мало кто помнит, что именно говорил Лукашенко год, два или три назад. Есть исключения вроде мема «А я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение…», но большинство высказываний давно забыто.

«Салідарнасць» проанализировала огромный пласт заявлений Лукашенко на тему войны с Украиной. Картина оказалась весьма безрадостной для правителя Беларуси: число проколов зашкаливает.

Перед войной: «Если бы замыслы о нападении были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали»

«Я знаю точно: в России конфликтом на Украине наелись все», – утверждал Лукашенко в августе 2015 года в интервью негосударственным СМИ (да-да, тем самым, которые сейчас признаны «экстремистскими формированиями» – TUT.BY, Радыё Свабода, Еўрарадыё).

Тогда же он озвучил: «Абсолютно не поддерживаю присутствие никаких войск в Украине. Не только российских, но и американских».

За три месяца до начала войны Лукашенко настаивал, что западные страны «придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину».

– У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность, – считал политик.

А в начале февраля 2022-го в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву правитель высказался совершенно категорично: 

«Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются…»

I этап: Лукашенко занимает сторону агрессора и призывает Зеленского сдаться

Уже через месяц Лукашенко заявлял совершенно противоположное:

«Если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям [украинской армии] – четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз – они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие атомные электростанции – и всё это были готовы взорвать».

Но на второй год войны Лукашенко поменял показания и сказал, что узнал о начале войны… после выступления Путина по телевидению: «У нас не было никогда разговора, прямо накануне военных действий (что война начнется – С.)».

По факту же Лукашенко предоставил военному агрессору территорию и инфраструктуру для нападения на соседнюю страну. Из-за его просчетов Беларусь и ее экономика оказались под масштабными западными санкциями.

Но вернемся в 24 февраля 2022 года. Тогда Лукашенко говорил о скорой победе российских войск и давил на президента Украины, с которым поддерживал телефонную связь, уговаривая отдать приказ ВСУ сложить оружие.

– Если он (Зеленский – С.) понимает, что он ее (войну – С.) проиграет второй армии мира (а может быть, и первой – кто его знает?), то лучше сейчас остановиться. Пусть даже на полпути. И на этом полпути ты получишь больше, чем в итоге проиграв эту войну. Законы жанра, – заявил 24 февраля Лукашенко.

Тогда же он сказал о необходимости подготовить проекты мирного соглашения:

– Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует.

27 февраля 2022 года во время проведения в Беларуси конституционного «референдума» Лукашенко вновь продемонстрировал свою веру в силу России, обрисовав судьбу Украины как абсоютно трагическую:

– Совсем недавно «малый наполеончик» (извините, что я так о нем говорю) обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу и советовать, что им сделать. Так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины.

Лукашенко вновь призвал Зеленского сдаться:

– Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере – ни в американском, ни в каком-то другом – он не спрячется.

II этап: «Операция эта затянулась»

С провалом российского блицкрига Лукашенко занял значительно более умеренную позицию: больше не призывал Киев к капитуляции, но продолжил повторять тезисы российской пропаганды: якобы Зеленский – марионетка коварного Запада, который ведет войну «до последнего украинца».

В мае 2022-го был редкий случай, когда Лукашенко признал свою недальновидность – в интервью Associated Press: «Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась».

Но в той же беседе Лукашенко начал разгонять миф о предстоящем польском вторжении в Украину:

«Вы знаете, мне кажется, ну такая шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас. Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины… Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины».

С тех пор прошло уже более двух с половиной лет. Разумеется, никакие поляки в Украину не вторглись. А вот Россия приняла абсолютно незаконное решение присоединить к себе четыре региона Украины.

Тем не менее впоследствии Лукашенко еще не раз и не два продвигал этот фейк о намерениях Польши: «Еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали».

1 сентября 2022 года Лукашенко решил во время «Открытого урока» блеснуть осведомленностью перед студентами и школьниками по поводу перспектив войны: «В ближайшее время развязка будет… Все зависит в Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина – поляки уже руки потирают. Полякам дали право там управлять Украиной. Вы что, обезумели вообще? Украину делят».

Обещанная развязка не наступила до сих пор. И надежды, что украинские военные возьмут власть в свои руки, чтобы «договориться» с Кремлем, тоже не оправдались.

По состоянию на ноябрь 2022-го северная часть Украины уже давно была освобождена от российских войск, ВСУ провели успешное «Харьковское контрнаступление» и вернули Херсон. Но Лукашенко все еще отрабатывал повестку российской пропаганды:

– Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины.

III этап. Лукашенко местами имитирует «нейтралитет»: «Мы договорились по каналам с украинцами»

В 2023 году риторика правителя Беларуси в отношении войны в Украине претерпела очередные изменения. В последний раз он сорвался в марте, когда на аэродроме в Мачулищах был подорван российский самолет-разведчик А-50 – впоследствии СБУ подтвердила свою причастность к диверсии.

– Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим, – негодовал Лукашенко.

Но всего через несколько месяцев от политика услышали совершенно иную характеристику президента Украины:

– Так что тут не только Зеленского надо винить. Да, он виноват, что он не справился в этой ситуации. А кому было легче? Что, Путину было легче, когда он стал президентом? Или белорусам было легче?

Лукашенко перестал откровенно занимать сторону Кремля и существенно смягчил риторику в отношении украинских властей. Зеленский в его высказываниях превратился из «маленького наполеончика» и «гниды» во «Владимира Александровича», политика, который оказался жертвой обстоятельств.

В июне 2023-го Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» пообещал: «Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки».

С тех пор немало воды утекло, но боевые действия продолжаются. Очередной прогноз правителя Беларуси попал «в молоко».

Во второй половине 2024 года Лукашенко дистанцировался от Кремля в своих заявлениях еще больше. Когда летом он объявил об отводе войск от границы с Украиной и после этого последовал прорыв ВСУ в Курскую область, в российских СМИ даже начали появляться материалы с заголовками вроде «Между Москвой и Киевом: на чьей стороне Лукашенко?».

В сентябре 2024-го правитель вновь подчеркнул свою «нейтральную» позицию. В Беларусь в результате применения средств радиоэлектронной борьбы стали массово залетать беспилотники, но вместо того, чтобы лепить из Украины образ врага, Лукашенко сказал:

– Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников — и российских, и украинских — на нашу территорию.

Через месяц он продолжил тему:

– Несколько случаев таких было (залета дронов – С.) и со стороны России, и со стороны Украины. Многие мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские.

Однако зависимость Лукашенко от Кремля слишком сильна. И высказывания «нейтрального» характера чередуются с заявлениями типа «Я абсолютно поддерживаю позицию нынешнюю российского руководства».

IV этап. Каким он будет

Подытожим: за без малого три года войны в Украине Лукашенко несколько раз кардинально менял риторику. Перед нападением уверял, что на Западе занимаются очернением Путина, а после начала войны откровенно встал на сторону Кремля, призывая соседей сдаться и традиционно для себя опускаясь до оскорблений.

Но, когда российский блицкриг провалился, и война затянулась, Лукашенко все больше стал дистанцироваться от России. При этом он продолжает практически одновременно угрожать Западу ядерным оружием и предлагать совместные проекты типа строительства скоростной магистрали от Москвы до Берлина через Беларусь. 

Неизменным в словах и действиях Лукашенко остается желание избавиться от статуса соагрессора и получить место за столом будущих мирных переговоров. Эти две цели, которые помогли бы ему выкрутиться и вернуть определенную автономность в отношениях с Западом и Россией, политик преследует почти с самого начала войны.

24 февраля 2022 году он возмутился: «Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции».

Еще в апреле 2022-го Лукашенко заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия Беларуси. В ноябре 2024-го он сказал, что эти переговоры и вовсе должны пройти в Беларуси («Потому что это у нашего забора, у нашей границы. И наши интересы должны быть соблюдены»). 

Но, поддерживая российское вторжение в Украину, Лукашенко вырыл себе слишком глубокую яму, чтобы полностью нивелировать последствия в будущем.

Впрочем, он, конечно, еще постарается представить себя главным «миротворцем» и «спасителем» Украины. И мы еще не раз услышим «а я вам говорил…»

И хотя, как показано выше, целый ряд предсказаний Лукашенко провалился, приведем еще одно:

«Пройдет время, и Донбасс будет украинским, таким, как хотят даже сегодняшние национально ориентированные власти Украины».

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