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Индия резко сократила импорт российской нефти

  • 31.12.2024, 15:56
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Индия резко сократила импорт российской нефти

По нескольким причинам.

Официальный Дели наращивает ввоз сырой нефти из стран Ближнего Востока, чтобы компенсировать резкое снижение поставок этого вида топлива из Российской Федерации. Последнее произошло из-за усиления западных санкций, а также ограничений OПЕК+ (выполнением договоренных квот), информируют авторы издания Bloomberg.

Крупный индийский переработчик нефти Bharat Petroleum сообщил о снижении поставок «черного золота» из РФ на январь - февраль 2025 года.

Стоит отметить, что в этом месяце объем импорта нефти из РФ в Индию снизился до минимального уровня за год - 1,47 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на анонсированный большой контракт России и Индии по нефти, можно наблюдать, что западные ограничительные меры, введенные против Кремля за развязывание полномасштабной войны против Украины, все же работают, причем достаточно эффективно.

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