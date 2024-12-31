Индия резко сократила импорт российской нефти
- 31.12.2024, 15:56
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По нескольким причинам.
Официальный Дели наращивает ввоз сырой нефти из стран Ближнего Востока, чтобы компенсировать резкое снижение поставок этого вида топлива из Российской Федерации. Последнее произошло из-за усиления западных санкций, а также ограничений OПЕК+ (выполнением договоренных квот), информируют авторы издания Bloomberg.
Крупный индийский переработчик нефти Bharat Petroleum сообщил о снижении поставок «черного золота» из РФ на январь - февраль 2025 года.
Стоит отметить, что в этом месяце объем импорта нефти из РФ в Индию снизился до минимального уровня за год - 1,47 миллиона баррелей в сутки.
Несмотря на анонсированный большой контракт России и Индии по нефти, можно наблюдать, что западные ограничительные меры, введенные против Кремля за развязывание полномасштабной войны против Украины, все же работают, причем достаточно эффективно.