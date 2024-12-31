ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по зданию с оккупантами в Курской области РФ

ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по зданию с оккупантами в Курской области РФ1
- 31.12.2024, 18:32
- 2,952
Много убитых и раненых.
Восемь военнослужащих армии страны-агрессора РФ погибли, более двадцати получили ранения в результате удара по военному объекту в Курской области.
Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает Astra со ссылкой на свои источники.
«Накануне, 30 декабря, Льгов Курской области атаковали как минимум шесть ракет Storm Shadow», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1. В результате удара восемь военнослужащих РФ погибли на месте, еще 22 получили ранения и были госпитализированы.