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ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по зданию с оккупантами в Курской области РФ

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  • 31.12.2024, 18:32
  • 2,952
ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по зданию с оккупантами в Курской области РФ

Много убитых и раненых.

Восемь военнослужащих армии страны-агрессора РФ погибли, более двадцати получили ранения в результате удара по военному объекту в Курской области.

Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает Astra со ссылкой на свои источники.

«Накануне, 30 декабря, Льгов Курской области атаковали как минимум шесть ракет Storm Shadow», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1. В результате удара восемь военнослужащих РФ погибли на месте, еще 22 получили ранения и были госпитализированы.

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