Преподавателю военфака БГУ присудили 19 лет 4.12.2024, 5:11

Дмитрий Поздняков

Его обвинили в «измене государству».

19 лет колонии присудили преподавателю военного факультет БГУ Дмитрию Позднякову, обвиняемому в измене государству. Соответствующий приговор вынес 23 ноября 2023 года Брестский областной суд. Об этом говорится в пропагандистском фильме, который вышел на телеканале «Беларусь 1».

В нем рассказывается, что Поздняков был командиром взвода ПВО в 38-й десантно-штурмовой бригаде в Бресте, а позже занимал другие должности в армии. Он регулярно ездил в Польшу, где его якобы и завербовали — прямо на пограничном переходе. Польским спецслужбам он передавал информацию о своей работе, сотрудниках Брестской военной комендатуры и др.

Утверждается, что за работу на польские спецслужбы Позняков получил в общей сложности 60 тысяч долларов.

Вместе с ним на 14 лет колонии осудили гражданина Польши Томаша Берозу — его обвинили в агентурной деятельности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com