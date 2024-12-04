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Преподавателю военфака БГУ присудили 19 лет

  • 4.12.2024, 5:11
Преподавателю военфака БГУ присудили 19 лет
Дмитрий Поздняков

Его обвинили в «измене государству».

19 лет колонии присудили преподавателю военного факультет БГУ Дмитрию Позднякову, обвиняемому в измене государству. Соответствующий приговор вынес 23 ноября 2023 года Брестский областной суд. Об этом говорится в пропагандистском фильме, который вышел на телеканале «Беларусь 1».

В нем рассказывается, что Поздняков был командиром взвода ПВО в 38-й десантно-штурмовой бригаде в Бресте, а позже занимал другие должности в армии. Он регулярно ездил в Польшу, где его якобы и завербовали — прямо на пограничном переходе. Польским спецслужбам он передавал информацию о своей работе, сотрудниках Брестской военной комендатуры и др.

Утверждается, что за работу на польские спецслужбы Позняков получил в общей сложности 60 тысяч долларов.

Вместе с ним на 14 лет колонии осудили гражданина Польши Томаша Берозу — его обвинили в агентурной деятельности.

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