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«Игра в кальмара» собрала рекордные 2,8 млрд часов просмотров перед выходом 2-го сезона

  • 4.12.2024, 12:28
«Игра в кальмара» собрала рекордные 2,8 млрд часов просмотров перед выходом 2-го сезона

Это абсолютный рекорд для Netflix.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» собрал перед экранами 330 млн людей и получил более 2,8 млрд часов просмотров — абсолютный рекорд для Netflix.

По данным Variety, рост на 60% в просмотрах был зафиксирован после выхода тизера второго сезона 31 октября — Netflix продвигает продолжение, как один из самых ожидаемых проектов года. 

Напомним, что второй сезон сериала «Игра в кальмара» дебютирует на стриминге уже 26 декабря и сосредоточится на победителе прошлых состязаний Сон Ки Хуне (Ли Чон Чже), который вернется на смертельную арену, чтобы спасти новых участников и отомстить организаторам.

Помимо Чже, свои роли повторят Ли Бён Хон (фронтмен игры), Ви Ха Чжун (полицейский) и Кон Ю (вербовщик новых игроков). Остальные персонажи будут новыми, что вполне ожидаемо, учитывая трагический сюжет первого сезона.

Помимо нового состава игроков зрителям покажут несколько новых игр — с новыми правилами, которые предусматривают право участников проголосовать за завершение состязаний после каждого из конкурсов и уйти с суммой, которую они накопили к тому времени (если, конечно, за это проголосует большинство).

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