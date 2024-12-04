Эксперт: Трамп хочет разорвать связь России и Китая 2 4.12.2024, 12:33

2,724

Дональд Трамп

Фото: AP

США готовятся к новой «войне».

Новоизбранный президент США Дональд Трамп готовится к внедрению новых внешнеполитических решений не только в отношении Украины и страны-агрессора России, но и Китая.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал руководитель Центра общественной аналитики «Вежа», глава Благотворительного фонда «Новая дорога» Валерий Клочок. По его словам, Трамп будет пытаться изменить ситуацию, в которой США теряют свои лидирующие экономические позиции.

«Примерно к 2050 году первой и самой мощной экономикой мира станет Китай. На втором месте окажется Индия. На третьем месте возможно будут США, но это не точно. Не очень далекая перспектива, потому что даже 20 лет для мира не так много. Трамп будет пытаться изменить эту ситуацию с помощью запуска совсем другой экономической модели, которая предусматривает повышение пошлин для ограничения возможности распространения товаров, которые производит дешевая рабочая сила», - пояснил он.

Аналитик считает, что идея Трампа имеет шанс на успех, однако она может иметь не очень приятные последствия для экономики Штатов. При этом США нуждаются в принятии неординарных решений.

«Также здесь надо вспомнить об одном очень опасном варианте - отмена санкций против России. Трамп это упоминал, и не хотелось бы реализации такого сценария. Потому что сегодня отмена ограничений откроет большие возможности для России», - отметил Клочок.

Возможно и то, что Трамп запустит демпинг сырья - нефти, сжиженного газа, что станет ударом по РФ, причем не меньшим, чем санкции. Такая политика США может быть успешной, но спешить с выводами не стоит.

«Интересно, как Трамп собирается разорвать связь России и Китая - как по мне, это маловероятный сценарий. На фоне санкций экономики этих стран очень выросли, и нельзя их быстро разорвать. Для этого КНР нужно открывать другие рынки, тогда как Пекин, наоборот, их закрывает», - добавил аналитик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com