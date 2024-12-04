В Грозном атаковали полк спецназа имени Кадырова
- 4.12.2024, 13:00
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Опубликованы записи взрывов с камер наблюдения.
Рано утром в среду, 4 декабря, в столице российской Чечни, городе Грозный слышали взрывы. Российские СМИ сообщают об атаке БПЛА, публикуя видео с камер наблюдения и фото последствий.
Отмечается, что атака произошла примерно в 04:50, а целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.
Есть информация, что в местном аэропорту ночью был введен план «Ковер», в результате чего был задержан один рейс на Москву.