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В Грозном атаковали полк спецназа имени Кадырова

  • 4.12.2024, 13:00
  • 2,582
В Грозном атаковали полк спецназа имени Кадырова

Опубликованы записи взрывов с камер наблюдения.

Рано утром в среду, 4 декабря, в столице российской Чечни, городе Грозный слышали взрывы. Российские СМИ сообщают об атаке БПЛА, публикуя видео с камер наблюдения и фото последствий.

Отмечается, что атака произошла примерно в 04:50, а целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Есть информация, что в местном аэропорту ночью был введен план «Ковер», в результате чего был задержан один рейс на Москву.

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