Беларуси хотят ввести новшество по проверкам налоговиками доходов и расходов 5.12.2024, 1:04

Что на этот раз.

В Беларуси хотят ввести новшество по проверкам налоговиками доходов и расходов населения. Возможное изменение предусмотрено проектом с правками в Налоговый кодекс.

Как сейчас налоговая соотносит расходы людей с их доходами

Налоговики проверяют соотношение доходов и расходов людей, которые так или иначе попали в их поле зрения. Их внимание можно привлечь, к примеру, дорогостоящими покупками. Подобные проверки называются камеральными. Их первый этап — соотнести данные о доходах и расходах человека. Это делают по той информации, что есть в распоряжении налоговой.

Если проверяющие найдут превышение расходов над доходами, то могут попросить человека рассказать, откуда «лишние» деньги. Когда налоговики получат пояснения или жалобу на результаты камеральной проверки, то у них есть один месяц на ответ. Они могут как согласиться с пояснениями человека и не выставлять к доплате суммы, а могут и попросить денег.

Что могут изменить

Теперь чиновники хотят увеличить этот месячный срок для дополнительной камеральной проверки в два раза — до двух месяцев.

«Если в ходе проверки физлицом заявляется дополнительные периоды своих источников, то проверка проводится за дополнительный период. И там могут возникнуть по расходам, по которым налоговый орган ранее не спрашивал сведения об источниках», — пояснял ранее начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.

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