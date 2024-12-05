The Telegraph: России грозит катастрофа в Средиземноморье 5.12.2024, 8:35

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Потеря Тартуса обрушит влияние Кремля в Южной Европе и Северной Африке.

Сирийские повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», воспользовавшись слабостью войск сирийского диктатора Башара Асада и отвлеченностью Кремля на войну против Украины, начали 27 ноября масштабное наступление и всего за несколько дней освободили город Алеппо.

Следующим достижением оппозиционеров может стать овладение городом Хама. Если это произойдет, повстанцы начнут сжимать удерживаемый силами Асада выступ между линией фронта и побережьем Средиземного моря, охватывающий всю береговую линию Сирии.

Там находится единственная база РФ в Средиземном море, расположенная в портовом городе Тартус. Ее потеря станет катастрофой для Кремля, пишет обозреватель The Telegraph Дэвид Акс.

«Россияне знают, что Тартус в беде. 3 декабря коммерческие спутниковые снимки показали, что все крупные российские военные корабли, которые, как известно, действовали из Тартуса, - три ракетных фрегата, дизель-электрическая ударная подводная лодка и два легковооруженных вспомогательных корабля - отшвартовались от трех больших пирсов порта и вышли в Средиземное море», - отмечает автор.

Таким образом, из-за войны против Украины РФ может утратить огромное влияние в Средиземном море. Москва сохраняла присутствие в Тартусе с 1970-х годов.

В 2017 году Россия подписала с режимом Асада соглашение о продлении на 49 лет нахождения российского флота в Тартусе, которое вдобавок предполагало расширение доступа россиян к этому порту.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей, в результате чего Тартус стал единственной возможностью для РФ осуществлять операции в Средиземном море.

Россия больше не обладает множеством больших военных кораблей, отличающихся надежностью и выносливостью. Большинство советских судов вышли из строя, а задушенная санкциями судостроительная отрасль РФ не может произвести новые суда.

В таких условиях российский флот становится прибрежным, все больше полагаясь на близлежащие береговые базы, чтобы снабжать себя топливом, продовольствием и оружием.

Потеря Тартуса обрушит влияние России в Южной Европе и Северной Африке. Компенсировать потерю Тартуса для России может только возобновление доступа к проливу Босфор, но пока идет война в Украине, этого не произойдет.

Вскоре российский диктатор Владимир Путин может оказаться перед выбором: продолжать войну против Украины и потерять влияние в Средиземноморье или искать мира с Украиной, чтобы вернуть доступ к Босфору.

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