На границе Беларуси с Польшей задержали россиянина с пистолетом
- 5.12.2024, 10:26
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Подробности.
Россиянина, который пытался ввезти в Беларусь пистолет Glock, задержали в пункте пропуска «Брест», сообщили в Госпогранкомитете.
Инцидент произошел вечером 28 ноября. Мужчина ехал в Беларусь из Польши в пункте пропуска Брест (с польской стороны — «Тересполь»). В нагрудных карманах куртки у него был спрятан разобранный пистолет.
Оружие нашли и изъяли. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный предмет является 9-мм пистолетом «Glock 18» австрийского производства. Со слов уроженца Чечни, пистолет он вез в подарок знакомому.
Иностранец заключен под стражу.
«За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и незаконное перемещение его через Государственную границу Республики Беларусь задержанному грозит до семи лет лишения свободы», — сообщили в ГПК.