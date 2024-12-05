Путин и Лукашенко проведут встречу в Минске

Путин и Лукашенко проведут встречу в Минске3
- 5.12.2024, 11:33
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Глава Кремля летит в Беларусь.
Лукашенко и Путин проведут «отдельную встречу» в Минске, куда российский лидер прибудет для участия в заседании «высшего госсовета» так называемого союзного государства 6 декабря, пишет пресс-служба Кремля.
Диктаторы рассмотрят «ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия».
«Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи. Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Беларуси», — уточнили в пресс-службе Путина.