Путин и Лукашенко проведут встречу в Минске 3 5.12.2024, 11:33

2,772

Глава Кремля летит в Беларусь.

Лукашенко и Путин проведут «отдельную встречу» в Минске, куда российский лидер прибудет для участия в заседании «высшего госсовета» так называемого союзного государства 6 декабря, пишет пресс-служба Кремля.

Диктаторы рассмотрят «ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия».

«Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи. Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Беларуси», — уточнили в пресс-службе Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com