Сирийские повстанцы окружили Хаму
- 5.12.2024, 11:46
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И обратились к жителям Хомса.
Высшие представители руководства сирийских мятежников официально заявили, что город Хама окружен с востока и запада, и именно он станет их следующим объектом, пишет mignews.com.
Одновременно с этим они обратились к жителям Хомса, находящегося южнее Хамы, с призывом готовиться: «Рассвет свободы наступит скоро».
Город Хомс - ключевой пункт на маршруте контрабанды оружия из Сирии в Ливан, что подчеркивает его стратегическое значение - как для «оси сопротивления», так и для Израиля.