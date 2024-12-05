Сирийские повстанцы окружили Хаму 5.12.2024, 11:46

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И обратились к жителям Хомса.

Высшие представители руководства сирийских мятежников официально заявили, что город Хама окружен с востока и запада, и именно он станет их следующим объектом, пишет mignews.com.

Одновременно с этим они обратились к жителям Хомса, находящегося южнее Хамы, с призывом готовиться: «Рассвет свободы наступит скоро».

Город Хомс - ключевой пункт на маршруте контрабанды оружия из Сирии в Ливан, что подчеркивает его стратегическое значение - как для «оси сопротивления», так и для Израиля.

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