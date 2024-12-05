«Крах системы»: в Грузии в знак протеста массово увольняются силовики 3 5.12.2024, 13:16

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Ираклий Шаишмелашвили

Ряд высокопоставленных офицеров МВД ушел в отставку.

Глава управления оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили подал в отставку, пишет newsgeorgia.ge.

Заявление об уходе он опубликовал на своей странице в «Фейсбуке». Причиной увольнения называются семейные обстоятельства. Публикацию Шаимшелашвили сопроводил смайликами с флагами Грузии и Евросоюза.

Департамент, которым руководил Шаимшелашвили, занимается планированием непосредственно разгонов протестных акций.

После решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года и начала масштабных протестов, публично об отставке объявили уже несколько высокопоставленных чиновников МВД.

Оппозиционные СМИ описывают происходящие как «крах системы». Бывшие служащие МВД утверждают, что число уволившихся за последние дни идет уже на десятки.

Экс-начальник батумского управления морской безопасности береговой охраны Гоча Беридзе пишет в соцсети, что вместе с Шаишмелашвили уволились четверо его заместителей, а также 16 инструкторов спецназа, начальник и 12 сотрудников службы психологической подготовки, а также вся команда операторов водометов – 16 человек.

TV Pirveli высказал предположение, что именно по этой причине в последние дни при разгоне акций происходили ошибки. Например, камеры фиксировали случаи, когда водометы направляли в сторону спецназа. Также журналисты допускают, что именно из-за «начавшегося бунта» в ночь на среду демонстрантов на Руставели не разогнали впервые за неделю.

В МВД Грузии отставки до сих пор не комментировали.

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