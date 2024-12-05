Крупный российский госбанк выгнали из Африки 3 5.12.2024, 14:53

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Ранее его отключили от SWIFT.

Попавший под западные санкций и отключенный от системы SWIFT госбанк ВТБ закрывает единственное дочернее подразделение в Африке.

Banco VTB Africa S.A. в Анголе, открытый в 2007 году, решил сдать лицензию на осуществление банковских операций, сообщил в четверг на форуме «Россия зовет» глава банка Андрей Костин.

«Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии — у нас все заморожено там», — цитирует Костина РБК.

По словам главы ВТБ, он встречался с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, чтобы решить судьбу банка, вторым крупнейшем акционером которого является ангольская алмазодобывающая корпорация Endiama.

Однако договориться о будущем Banco VTB Africa, который задумывали как расчетный для работающего в Африке российского бизнеса, не удалось. «Закрываем банк. Подали уже [заявление]», — сказал Костин.

Африканская «дочка» ВТБ столкнулась с ограничениями после того, как сам российский госбанк был внесен в американские «черные списки». ВТБ рассматривал возможность продажи банка, а также его вывод «за периметр группы», говорил в 2023 году первый зампред Дмитрий Пьянов.

Аналогичные проблемы у ВТБ возникли с «дочками» в Британии, Германии и постсоветских республиках. Госбанк был лишен контроля над VTB Capital и VTB Bank (Europe), а также был вынужден свернуть бизнес в Грузии. Нацбанк страны отозвал у подразделения ВТБ право на обслуживание физлиц и депозитариев. Банк ВТБ Грузия в итоге передал свой розничный портфель местному Базисбанку, а корпоративный — грузинскому Liberty Bank.

Ранее на этой неделе Костин говорил, что не ждет быстрой отмены санкций против России даже в случае оптимистичного сценария, когда администрация Дональда Трампа запустит переговоры с Украиной и добьется завершения войны.

«Я вообще не очень верю, что санкции снимут быстро, не вижу, как это возможно. Хороший пример — поправка Джексона — Вэника. Она была принята еще против СССР, а отменили ее только в 2012 году, заменив на акт Магнитского», — говорил Костин.

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