Доброволец ВСУ из Южной Кореи призвал солдат КНДР бросить оружие 1 5.12.2024, 17:35

И сдаться в плен.

Доброволец ВСУ из Южной Кореи записал видеообращение к солдатам КНДР, которые воюют против Украины на стороне России. Соответствующее видео в среду, 4 декабря, обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Военный призвал северокорейских солдат сделать правильный выбор и сдаться, чтобы иметь шанс на выживание и свободу, которую они «никогда не чувствовали». Он призвал солдат защитить свои семьи и дать им «жизнь в спокойствии и достатке».

«Мы не просто примем тебя, но и поможем начать новую жизнь. Здесь тебя ждет поддержка, работа, возможность жить с достоинством, и даже деньги, чтобы ты мог начать жизнь с чистого листа. Посмотри правде в глаза: Ким Чен Ын и его семья давно уже живут в роскоши, тогда как твои братья терпят нищету», — сказал военный из Южной Кореи.

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