Повстанцы могут заблокировать российскую базу в Тартусе
- 5.12.2024, 18:25
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Потеря Хамы вызовет шок в Дамаске.
Потеря Хамы, которая оставалась под контролем режима Башара Асада на протяжении всей гражданской войны, начавшейся в 2011 году, вызовет шок в Дамаске, пишет The Guardian.
Хама имеет ключевое значение для обороны Дамаска, где расположена резиденция сирийского диктатора. Взятие Хамы открывает дорогу на Хомс - главный центральный город, в котором перекрещиваются дороги, соединяющие самые густонаселенные регионы Сирии. Между Хамой и Хомсом всего менее 40 км по трассе М5 и пара небольших городков - Эр-Растан и Талль-Бисса.
Западнее от Хамы размещается портовый город Тартус, где расположена единственная морская база российского флота в Средиземном море. Если повстанцы возьмут Хомс, российская база в Тартусе окажется отрезанной от центрального региона Сирии.