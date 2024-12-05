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Ученые назвали полезный вид шоколада

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  • 5.12.2024, 18:29
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Ученые назвали полезный вид шоколада

Этот продукт снизит риск появления диабета.

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья установили, что употребление в пищу темного шоколада снижает риск развития диабета второго типа на 21%. Результаты исследования опубликованы на портале BMJ.

Исследователи провели анализ пищевых привычек 111 654 медсестер, которые предоставили данные о своем рационе за 1970-1980 годы. После этого ученые начали наблюдение за участниками, которое длилось около 25 лет. Оказалось, что у тех, кто употреблял пять и более порций темного шоколада в неделю, риск развития диабета второго типа был на 21% ниже по сравнению с теми, кто ел шоколад редко или совсем не ел.

При этом не было обнаружено подобной связи между потреблением молочного шоколада и снижением риска диабета. Напротив, его употребление было связано с увеличением массы тела.

Темный шоколад богат флаванолами — соединениями, также встречающимися в фруктах и овощах, и известными своими полезными свойствами. Именно они могут снижать риск развития диабета.

Важно отметить, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, а только устанавливает корреляцию. Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Тем не менее, новые данные могут стать основой для будущих рекомендаций по профилактике диабета и грамотному выбору продуктов питания.

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