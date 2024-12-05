В Украине запретят перевод одной из категорий граждан в пехоту

В Украине запретят перевод одной из категорий граждан в пехоту5
- 5.12.2024, 18:39
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Зеленский подписал указ.
В Украине планируют запретить перевод медицинских работников на должности в пехоту во время действия военного положения.
Для этого будут разработаны дополнительные нормативно-правовые акты. Об этом говорится в указе №817/2024 президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на сайте Офиса президента .
Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое ввел в действие глава государства, правительство получило задание разработать нормативное урегулирование, которое запретит назначать лиц с медицинским образованием на должности военной службы, не связанные с медицинской практикой или службой.
Исключения будут разрешены только в случае, если назначение осуществляется по желанию самого человека.