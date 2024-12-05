В Венгрии ликвидируют принадлежащую «кошельку» Лукашенко компанию 5.12.2024, 21:13

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Виктор Шевцов. Изображение создано с использованием искусственного интеллекта. Коллаж Беларусского расследовательского центра

По решению суда.

Белорусский расследовательский центр нашел венгерскую компанию «кошелька» Александра Лукашенко Виктора Шевцова. Через нее он не только зарабатывал в Европе, но и был связан с руководительницей программы «золотых ВНЖ» Венгрии, которая оказалась в центре международного скандала. Из-за введения санкций против белорусского бизнесмена местные налоговые органы решили ликвидировать его компанию, пишет БРЦ.

От бананов до серы

Европейскую компанию фигуранта предыдущих расследований БРЦ ликвидируют — центру удалось узнать, что зарегистрированная в Венгрии PS Commodities Kft принадлежит белорусскому бизнесмену Виктору Шевцову. В начале сентября 2024 года Центральный окружной суд Будапешта принял решение о приостановлении деятельности этой фирмы из-за внесения ее владельца в санкционный список ЕС.

«Если Суду становится известно, что компания или ее участник подпадают под действие международных финансовых или имущественных ограничительных мер, Суд приостанавливает деятельность компании», — говорится в решении.

В 2023 году выручка PS Commodities Kft составила около 850 тысяч евро. Годом ранее — около 650 тысяч евро. На сайте компании говорится, что она продает бананы из Эквадора и Колумбии, удобрения, химические и резиновые продукты. Также компания называет себя дистрибьютором венгерских моторных масел MOL. При этом на запрос наших партнеров из венгерского издания Átlátszó в компании-производителе ответили, что не сотрудничают с фирмой Шевцова.

Зарегистрирована PS Commodities Kft в доме, который принадлежит компании венгерки Кристины Шимон. Она руководила государственной программой по выдаче ПМЖ за инвестиции. Венгерские власти приостановили ее в 2017 году после критики общественности за непрозрачность схемы. Российская «Новая газета» и венгерские журналисты выяснили, что среди получателей «золотых ВНЖ» были влиятельные россияне: например, члены семьи главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

С Кристиной Шимон Виктора Шевцова связывает и другая недвижимость венгерки — еще один ее дом указан в бизнес-регистре Венгрии как адрес для корреспонденции белорусского бизнесмена.

Спасая активы

Шевцов попал под санкции ЕС и Швейцарии в августе 2024 года, спустя три месяца после выхода расследования БРЦ о монополии на производство защитных голограмм в Беларуси. БРЦ выяснил, что он был одним из главных бенефициаров этого бизнеса. В другом расследовании журналисты-расследователи доказали, что Шевцов связан с компанией, которая должна была напечатать так паспорта «Новой Беларуси». БРЦ узнал, что бизнесмен близок к белорусским властям: только за 2008−2013 годы жруналисты-расследователи насчитали три десятка поездок Шевцова с чиновниками и другими приближенными Александра Лукашенко. Также он известен как посредник белорусского государства в сделках с авторитарными режимами, такими как Ирак Саддама Хусейна и Венесуэла Уго Чавеса.

Виктор Шевцов пытается оспорить введенные против него санкции. На сайте Суда Европейского Союза БРЦ нашел регистрацию дела «Шевцов против Совета ЕС». Также он пытается защитить свой белорусский бизнес. Например, в августе 2024 года в документах одного из его главных активов — УП «Технохимтрейд» — изменился учредитель. Новым владельцем компании значится Максим Лапиков. Его можно назвать человеком Шевцова: с 2019 года он руководит компанией бизнесмена ООО «Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий „Дудутки“», где до этого работал водителем.

БРЦ отправил Виктору Шевцову и Кристине Шимон запросы с просьбой прокомментировать изложенные выше факты. Ответ на момент публикации БРЦ не получил. Также БРЦ обратился в Национальную налоговую и таможенную администрацию Венгрии за комментарием о причинах ликвидации компании PS Commodities Kft. Ведомство отказалось предоставить какую-либо информацию, сославшись на налоговую тайну.

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