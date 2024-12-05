Страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу нефти 5.12.2024, 21:20

До конца марта.

Страны ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до конца марта 2025 года, а ограничения на 1,65 млн барр. в сутки — до конца 2026-го, сообщается на сайте организации по итогам министерской встречи.

«Затем корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка», — сказано в сообщении.

Участники ОПЕК+ также выразили «глубочайшую благодарность» Саудовской Аравии за «непоколебимую приверженность стабильности мирового рынка нефти».

Нефтяную сделку заключили в конце 2023 года, изначально она была рассчитана до конца 2024 года. Тогда участники ОПЕК+ объявили о добровольных сокращениях добычи нефти на первый квартал 2024 года в размере 2,2 млн барр. в сутки.

Этим летом ее продлили на 2025 год. При этом общая квота стран на следующий год была повышена. Так, ранее разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн барр. в сутки. С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс. барр. из-за ОАЭ и составит 39,725 млн барр. в сутки.

Reuters объясняет, что ОПЕК+ была вынуждена несколько раз переносить отмену ограничений из-за сокращения мирового спроса и роста добычи в странах, не входящих в организацию. Без соблюдения договоренностей стоимость нефти может опуститься до $50 за баррель, предупреждал саудовский министр энергетики Абдулазиз бин Салман, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, однако в ОПЕК+ ее сведения опровергли.

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