Илон Маск: Лишь 1% госслужащих США реально приходит на работу 6 5.12.2024, 21:50

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Илон Маск

Бизнесмен намерен сократить федеральный бюрократический аппарат.

Илон Маск заявил, что лишь около 1% американских госслужащих действительно приходят на работу и отрабатывают полную неделю.

«Если исключить охранников и обслуживающий персонал, то число государственных служащих, которые приходят лично и работают 40 часов в неделю, приближается к 1%! Почти никто», — написал Маск в соцсети Х.

Так он ответил на публикацию New York Post, в которой издание, ссылаясь на данные сенатского отчета, сообщает, что только 6% федеральных служащих приходят на работу на постоянной основе. Как отмечает газета, эта цифра резко контрастирует с данными до пандемии COVID-19, когда только 3% госслужащих работали удаленно на постоянной основе

Маск, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом (вcтупит в должность 20 января) соруководителем Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в будущей администрации, неоднократно критиковал неэффективность бюрократического аппарата в Штатах. Также он говорил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн и обещал «вызвать шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств».

Сам бизнесмен 21 ноября представил очертания своего плана после 20 января в колонке для The Wall Street Journal (WSJ). Среди прочего он упомянул необходимость сократить федеральный бюрократический аппарат: DOGE планирует проанализировать минимальное количество сотрудников, необходимых надзорным органам для выполнения их конституционно допустимых и предписанных законом функций.

«Количество федеральных служащих, подлежащих сокращению, должно быть, по крайней мере, пропорционально количеству отмененных федеральных правил», — считает бизнесмен. По его мнению, к волне увольнений может привести в том числе запрет на удаленную работу, «что мы приветствуем». Упомянул он и о том, что нужно максимально помочь сокращенным сотрудникам на время их перехода на другую работу.

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