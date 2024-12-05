Запасы валюты у правительства России упали до минимума с 2008 года 5.12.2024, 22:06

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Валютную «кубышку» Кремль собирал более 10 лет за счет сырьевых сверхдоходов бюджета.

Валютная «кубышка», которую правительство России более 10 лет собирало за счет сырьевых сверхдоходов бюджета, приближается к исчерпанию.

Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния на 1 декабря сократился до $53,8 млрд, отчитался в четверг российский Минфин. С начала года свободные средства ФНБ, который изначально задумывался как механизм финансирования пенсий, а затем превратился в источник латания бюджетных «дыр», уменьшились еще на $2,1 млрд.

Перед началом войны в ФНБ находилось около $140 млрд ликвидных активов. Таким образом, за три года боевых действий «денежная подушка» российского правительства сдулась практически втрое.

Если исключить золото, которое фонд держит в виде обезличенных металлических счетов в ЦБ, то размер его ликвидных активов опустился примерно до $31 млрд — уровня, с которым ФНБ был создан в 2008 году, отмечает Bloomberg. Речь идет о китайских юанях — последней доступной Минфину валюте: по его данным, на 1 декабря ФНБ держал 219,5 млрд юаней.

«Фискальные буферы (правительства России) приближаются к исчерпанию», — констатирует Александр Исаков, экономист по РФ Bloomberg Economics. По его словам, это «ключевой вызов» для Владимира Путина, который продолжает увеличивать расходы на армию и довел до рекорда с советских времен — 32,5% бюджета 2025 года.

Власти используют остатки юаней из ФНБ, чтобы поддерживать рубль, указывает Исаков. Кроме того, китайская валюта уходит на счета госкорпораций через покупку их облигаций за счет денег фонда: в июле на эти цели было потрачено 3 млрд юаней, в августе — 2,75 млрд, в сентябре — 2 млрд, в октябре — 1,25 млрд, следует из данных Минфина.

Золото ФНБ тем временем постепенно продается, чтобы покрыть дефицит бюджета: с июня по начало декабря на эти цели было израсходовано 50 тонн драгметалла, а его запасы в ФНБ опустились до 279 тонн.

В бюджет на 2025 год правительство заложило дефицит на 1,2 трлн рублей, в 2026 году — 2,2 трлн, в 2027-м — 2,8 трлн. В сумме за три года «дыра» в казне составит 6,2 трлн рублей, а это меньше, чем осталось свободных денег в ФНБ — 5,8 трлн рублей, по оценкам Минфина на 1 декабря.

По мере исчерпания «кубышки», Путину будет все сложнее избежать перехода к полноценной «военной экономике», считает Исаков. Москва, вероятно, «будет все больше перенаправлять скудные трудовые ресурсы и капитал из секторов, которые признаны не несущественными (услуги, строительство и финансы), в сектора, которые считаются критическими для того, чтобы дать Путину военное преимущество», предупреждает эксперт.

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