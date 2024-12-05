Талибы запретили афганским женщинам учиться на врачей и медсестер 5.12.2024, 23:11

Соответствующую директиву издал лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.

Афганским женщинам теперь запрещено учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях, сообщает портал AMU со ссылкой на источники в «Талибане». По его данным, соответствующую директиву издал лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.

Указание было озвучено в понедельник министром здравоохранения движения во время встречи с руководителями медицинских институтов в Кабуле.

До последнего времени эти учреждения оставались последней возможностью для получения высшего образования женщинами страны, так как в декабре 2022 года «Талибан» закрыл допуск жительниц Афганистана к университетам.

Министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.

В интервью RTA он назвал четыре причины, по которым было принято соответствующее решение:

студентки не соблюдали закон о хиджабе в полном объеме;

женщины, живущие в общежитиях, были предоставлены сами себе и не сопровождались родственниками мужского пола;

сохранялось совместное обучение студентов мужского и женского пола;

некоторые факультеты для женщин не соответствовали исламским законам.

В марте того же года девочки старше шестого класса перестали посещать школы в Афганистане. Талибы заверяли, что дети вернутся в образовательные учреждения, когда там будет создана соответствующая исламу среда.

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