Талибы запретили афганским женщинам учиться на врачей и медсестер
- 5.12.2024, 23:11
Соответствующую директиву издал лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.
Афганским женщинам теперь запрещено учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях, сообщает портал AMU со ссылкой на источники в «Талибане». По его данным, соответствующую директиву издал лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.
Указание было озвучено в понедельник министром здравоохранения движения во время встречи с руководителями медицинских институтов в Кабуле.
До последнего времени эти учреждения оставались последней возможностью для получения высшего образования женщинами страны, так как в декабре 2022 года «Талибан» закрыл допуск жительниц Афганистана к университетам.
Министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
В интервью RTA он назвал четыре причины, по которым было принято соответствующее решение:
студентки не соблюдали закон о хиджабе в полном объеме;
женщины, живущие в общежитиях, были предоставлены сами себе и не сопровождались родственниками мужского пола;
сохранялось совместное обучение студентов мужского и женского пола;
некоторые факультеты для женщин не соответствовали исламским законам.
В марте того же года девочки старше шестого класса перестали посещать школы в Афганистане. Талибы заверяли, что дети вернутся в образовательные учреждения, когда там будет создана соответствующая исламу среда.