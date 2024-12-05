Воссоздано лицо человека, ставшего прообразом Санта-Клауса 1 5.12.2024, 23:35

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Раскрыт истинный облик?

Прообразом Санта-Клауса является христианский святой Николай Чудотворец, или Николай Мирликийский. Он, как предполагается, жил около 270—345 годов. Теперь ученые смогли воссоздать его лицо примерно таковым, как оно, вероятно, выглядело 1,7 тысячи лет назад.

Бразильский художник и дизайнер Сисеро Мораес воссоздал лицо Николая Чудотворца по данным о его черепе, полученным в середине прошлого века.

«Сперва мы реконструировали череп в 3D. Затем проследили профиль лица, используя статистические проекции. Дополнили это методом анатомической деформации. Конечное изображение представляет интерполяцию всей этой информации в целях обеспечения анатомической и статистической согласованности», — сказал Мораес.

Как итог — рендер с «мужественным, сильным и широком лицом». В сочетании с густой бородой, добавленной на постпродакшене, образ вышел схожим с персонажем стихотворения 1823 года «Визит Святого Николая», более известного как «Ночь перед Рождеством».

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