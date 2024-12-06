FT: Страны ЕС готовятся создать оборонный фонд на 500 миллиардов евро 6.12.2024, 3:19

Евросоюз готовится к возвращению Трампа.

Страны Европейского Союза обсуждают создание совместного оборонного фонда в размере 500 миллиардов евро, чтобы увеличить расходы на оборону перед возвращением в Белый дом новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times в четверг, 5 декабря, ссылаясь на источники.

Отмечается, что сейчас в Европе сосредоточены на создании такого механизма финансирования обороны, который бы позволял выпускать облигации, которые будут обеспечивать сами страны-члены, а не ЕС в целом.

По словам комиссара ЕС по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, деньги могут быть использованы для поддержки совместных оборонных проектов, в частности для закупки систем противовоздушной обороны, сообщает FT.

Шесть собеседников газеты, участвовавших в переговорах, отметили, что такая модель финансирования, которая также будет доступна не только для государств-членов ЕС, набирает обороты среди ключевых стран Евросоюза.

Как пишет FT, Европа давно размышляет над тем, как увеличить расходы на оборону, чтобы в дальнейшем помогать Украине и подготовиться к приходу Трампа.

В материале сказано, что европейские страны начали изучать более радикальные варианты финансирования обороны после угроз Трампа отменить гарантии безопасности США союзникам по НАТО, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.

По словам заместителя министра финансов Польши Павела Карбовника, Европа не имеет другого выбора, кроме как увеличить свои оборонные инвестиции.

«Мы должны быть в состоянии защитить себя в худшем случае», — отметил он.

FT пишет, что, по словам источников, знакомых с дискуссией, Нидерланды, Финляндия и Дания поддерживают идею совместного оборонного фонда. В то же время позиция Германии остается неопределенной и будет зависеть от федеральных выборов, которые состоятся в феврале.

«Мы находимся на очень продвинутом этапе обсуждения… Но до сих пор непонятно, как именно это видит Берлин», — отметил высокопоставленный дипломат ЕС, участвовавший в переговорах.

27 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к увеличению расходов ЕС на оборону в условиях российской агрессии против Украины. Она отметила, что Россия тратит до 9% своего экономического производства на оборону, тогда как ЕС — только 1,9%.

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