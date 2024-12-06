Путин второй раз за год сменил губернатора Курской области 1 6.12.2024, 8:35

2,106

Значительная часть региона находится под контролем ВСУ.

Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Александра Хинштейна. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Это уже второе изменение руководства Курской области за текущий год.

В тексте указа говорится: «В связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А. Б. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Указ вступил в силу с момента его подписания.

На встрече с Александром Хинштейном Владимир Путин отметил, что его опыт, в частности в качестве советника директора Росгвардии в 2016–2018 годах, делает его подходящим кандидатом для кризисного управления в сложной ситуации, в которой находится Курская область. Глава государства подчеркнул, что региону предстоит решать ряд первоочередных задач, включая восстановление жилищно-коммунального хозяйства, экономики и обеспечение помощи населению. «А самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем», — обратился Путин к Хинштейну.

Назначение Хинштейна последовало за отставкой Алексея Смирнова, который был утвержден в должности губернатора 16 сентября. Его предшественник, Роман Старовойт, в мае перешел на работу в федеральное правительство, возглавив Министерство транспорта. С мая по сентябрь Смирнов занимал должность врио губернатора.

Часть Курской области в настоящий момент находится под контролем ВСУ. С 6 августа украинские войска начали наступление на регион и, по данным Киева, за первую неделю боев заняли территорию в 1300 квадратных километров и около 100 населенных пунктов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com