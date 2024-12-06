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«Режим диктатора может пасть под бой новогодних курантов»

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 6.12.2024, 8:51
  • 4,384
«Режим диктатора может пасть под бой новогодних курантов»

Попутно вонзив в престарелую спину Путина еще несколько острых ножей.

Положение Асада с каждым днем становится все более критическим: регулярная армия превратилась в разрозненные группировки, местные чиновники разбегаются, а повстанческая армия уверенно захватывает город за городом.

Впереди Хомс и помочь его удержать может лишь чудо, но его ждать не от куда: у Братского Кремля нет ресурсов, а у дружеского Ирана желания.

Режим Асада может окончательно пасть уже в ближайшие недели, аккурат под бой новогодних курантов.

Но, Восток — дело тонкое, поэтому Эрдоган при желании способен продлить его правление еще на некоторое время.

Но нужно ли ему это?

Сирийская война «всех против всех» изрядно затянулась, поэтому вывести из игры хотя бы стремительно теряющего власть диктатора — уже неплохо.

Чем меньше сторон — тем проще будет договориться.

Да и Турция моментально станет ключевым игроком, попутно вонзив в престарелую спину Путина еще несколько острых ножей.

Очередная многоходовочка рискует зайти в тупик.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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