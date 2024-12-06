Путин сломался 6.12.2024, 10:49

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Коллаж: nv.ua

В РФ отменили главное газовое требование.

Президент РФ Владимир Путин разрешил иностранным компаниям платить за газ через посредников, а также отменил обязательство оплачивать российский газ только через Газпромбанк, который с ноября находится под санкциями США.

Теперь на открытый российским поставщиком счет допускается зачисление средств «от третьих лиц» с целью оплаты иностранной компанией поставок газа, сообщает The Bell.

Согласно новому указу Путина, теперь обязательства по оплате газа можно погасить не только деньгами, но и путем зачисления взаимных долгов. Но платить за газ напрямую или через третьих лиц заказчики по-прежнему должны в рублях.

16 ноября 2024 года сообщалось, что последний крупный государственный банк России Газпромбанк, который имеет доступ к системе SWIFT и международным валютным расчетам, станет объектом новых санкций США. Это третий по величине активов банк в России, который является основным хабом для газовых расчетов с Европой.

Венгрия раскритиковала санкции США против Газпромбанка, заявив, что это ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что страны региона найдут способ обеспечить непрерывность поставок. Это заявление прозвучало после переговоров в Стамбуле с энергетическими министрами региона, в частности с Байрактаром.

26 ноября 2024 года стало известно о том, что Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против России, которое бы позволило ей продолжать использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.

5 декабря 2024 года стало известно о том, что Венгрия вслед за Турцией обратилась в Министерство финансов США с просьбой сделать для нее исключение из санкций, введенных против Газпромбанка, через который шли платежи за поставки российского газа.

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