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Фронт через год: генерал Ходжес спрогнозировал проблемы для РФ

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  • 6.12.2024, 11:00
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Фронт через год: генерал Ходжес спрогнозировал проблемы для РФ
Бен Ходжес

Динамика может быть очень полезной для Украины.

В 2025 году российская армия вряд ли будет иметь возможность осуществить большой прорыв на фронте. Такое мнение в интервью «Громадському» высказал Бен Ходжес, военным аналитиком и бывшим командующим Сухопутных войск США в Европе.

«Я не думаю, что россияне имеют возможность достичь обвала фронта и большого прорыва. На Западе происходят большие политические изменения. Сменилась власть в США, новое руководство в ЕС. Эта динамика потенциально может быть очень полезной для Украины. Зато проблемы в российской экономике усиливаются», - сказал он.

Генерал отметил, что ситуация в Сирии подрывает возможности Ирана предоставлять оружие «Хезболле». В определенный момент Иран окажется под большим давлением. Неизвестно, сможет ли он и дальше оказывать военную поддержку России в такой ситуации.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина выжить без американской военной помощи, Ходжес отметил, что поражение Киева не в интересах США и Европы. Генерал убежден, что Украина выстоит.

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