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Центр Минска сегодня перекроют для всех видов транспорта

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  • 6.12.2024, 11:21
  • 2,008
Центр Минска сегодня перекроют для всех видов транспорта
иллюстративное фото

В том числе и для общественного.

В ГАИ Минска сообщили, что главные магистрали в центре Минска будут недоступны для всех видов транспорта, в том числе и для общественного.

Отмечается, что многие водители, которые не учтут эту информацию, могут значительно увеличить время в пути.

Как подчеркивают инспекторы, мера носит временный характер, а ограничения на движение всех видов транспорта вводятся в связи с проведением мероприятий.

Это связано с прибытием первых лиц на заседание высшего государственного совета «союзного государства».

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