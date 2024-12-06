Центр Минска сегодня перекроют для всех видов транспорта

Центр Минска сегодня перекроют для всех видов транспорта2
- 6.12.2024, 11:21
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В том числе и для общественного.
В ГАИ Минска сообщили, что главные магистрали в центре Минска будут недоступны для всех видов транспорта, в том числе и для общественного.
Отмечается, что многие водители, которые не учтут эту информацию, могут значительно увеличить время в пути.
Как подчеркивают инспекторы, мера носит временный характер, а ограничения на движение всех видов транспорта вводятся в связи с проведением мероприятий.
Это связано с прибытием первых лиц на заседание высшего государственного совета «союзного государства».