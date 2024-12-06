Центр Минска сегодня перекроют для всех видов транспорта 2 6.12.2024, 11:21

2,008

иллюстративное фото

В том числе и для общественного.

В ГАИ Минска сообщили, что главные магистрали в центре Минска будут недоступны для всех видов транспорта, в том числе и для общественного.

Отмечается, что многие водители, которые не учтут эту информацию, могут значительно увеличить время в пути.

Как подчеркивают инспекторы, мера носит временный характер, а ограничения на движение всех видов транспорта вводятся в связи с проведением мероприятий.

Это связано с прибытием первых лиц на заседание высшего государственного совета «союзного государства».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com