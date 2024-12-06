ВСУ с помощью пленных заманили в ловушку морскую пехоту РФ вместе с техникой 1 6.12.2024, 12:59

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Разгром показали на видео.

Украинские воины ликвидировали взвод российской морской пехоты на утраченных и восстановленных впоследствии позициях. Вместе с оккупантами уничтожены две единицы бронетехники, еще одна повреждена.

В ловушку российских морпехов удалось заманить с помощью пленных россиян, тех захватчиков, которых не удалось уничтожить из гранатомета, «добил» снайпер. Видео разгрома показали в Telegram-канале подразделения ССО UA_REG TEAM

«Бойцы UA_REG Team провели операцию, в результате которой уничтожили взвод морской пехоты и их техники: 2-БТР-82а уничтожен и один поврежден», – рассказали в подразделении.

Разгром произошел на одной из украинских позиций на неуказанном направлении. Ее украинские воины сначала потеряли, а затем смогли вернуть.

На позиции защитники также захватили пленных. Они и помогли заманить в ловушку взвод морской пехоты РФ.

«Используя пленных, играли в радиоигру, в которой докладывали о продолжении дежурства и ожидании обещанного подкрепления. На следующий день враг отправил подкрепление в количестве 20 человек на 3-х БТР», – отметили спецназовцы.

Выдвинувшиеся на подкрепление оккупанты были уверены, что позиция до сих пор находится под контролем россиян. Поэтому вели себя довольно беспечно.

«Не ожидая отсутствия «красных» на позиции, противник начал беспечно разворачиваться у укрытий, чтобы спешить пехоту. Однако UA_REG начали раздавать билеты к Кобзону, а технику встретили с АТ-4 (AT4 — шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет, калибр 84 мм. – Ред.). Те, кто пытались спастись – были уничтожены снайпером. #single____shot», – рассказали в UA_REG Team.

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