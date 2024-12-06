Имущество экс-«кошелька» Лукашенко продолжают распродавать 6.12.2024, 14:38

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На торги выставили еще две заправки «Трайпл».

На сайте ЗАО «Белреализация» появилась информацию о двух АЗС, принадлежащих компании Юрия Чижа «Нефтехимтрейдинг». Торги запланированы на 20 декабря. Ранее на торги были выставлены другие три заправки.

Одна из автозаправок находится в районе деревни Кулаки Солигорского района и сейчас не работает.

Хоть из описи и следует, что все оборудование там сохранилось, насколько оно исправно и работоспособно — большой вопрос. Стартовая цена — около 866 тыс. рублей, а минимальная — чуть меньше 673,5 тыс.

Вторая АЗС уже и не совсем АЗС. Там демонтировано все оборудование, остались только здание и подземные резервуары с очистными сооружениями. Это 92-й километр трассы М-6.

Белoрусский бизнесмен Юрий Чиж считался главным «кошельком» Лукашенко, однако в определенный момент он попал в опалу.

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