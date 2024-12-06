«Рекорд за рекордом»: ВСУ наносят успешные контрудары по врагу 2 6.12.2024, 14:49

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Продвижение армии РФ замедлилось.

Недавно стало известно, что ВСУ восстановили контроль над важной точкой. Речь идет о селе Новый Комар в Донецкой области.

Как пояснил военный аналитик Алексей Гетьман, на некоторых участках фронта воины Украины проводят достаточно успешные контрудары. Стоит учитывать, что это не контратака, но они все же имеют значение. Свое заявление эксперт сделал в эфире телеканала FREEДОМ.

Гетьман высказывает мнение, что оккупанты с такими интенсивными наступательными действиями, по большому счету, уже давно должны были выдохнуться.

«Те контрудары, которые мы делаем, нельзя считать контрнаступлением. Это именно контрудар. И когда мы говорим, что линия фронта динамична, мы говорим, что вряд ли она стационарная, как во времена Первой мировой, когда были выкопаны окопы, почти много лет каких-то особых движений не было. Сейчас линия фронта постоянно меняется, она динамична, и в нашу сторону, она динамична и в сторону российских войск. Поэтому молодцы ребята, то, что освободили населенный пункт, заняли позиции. Это не будет каким-то переломом даже на этом направлении, на этом участке фронта, но как положительная информация как моральный стимул - достаточно хорошая информация», - отметил Гетьман.

Военный аналитик Алексей Гетьман также считает, что об успехах Сил обороны Украины, даже на некоторых участках фронта, необходимо говорить всегда. В основном идут сообщения, что продвигается враг, однако стоит освещать и положительные моменты.

«Он продвигается, да, это, к сожалению, есть. Но, во-первых, он не так быстро продвигается, во-вторых, мы делаем достаточно неплохие контрудары. А в-третьих, враг несет страшные потери. Рекорд за рекордом», - обратил он внимание.

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