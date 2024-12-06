ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией 1 6.12.2024, 16:04

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С инициативой выступили Нидерланды.

Власти Нидерландов предложат руководству Евросоюза отменить безвизовый режим с Грузией из-за разгона властями страны протестующих против отказа от евроинтеграции, заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп.

«Насилие против протестующих и журналистов, а также аресты политиков в Грузии неприемлемы. Вот почему Нидерланды будут призывать ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией», — написал Вельдкамп в соцсети Х. Он также приветствовал персональные санкции, которые Литва, Латвия и Эстония ввели против создателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и высокопоставленных сотрудников МВД республики.

Накануне, 5 декабря, санкции против руководства Грузии также ввел президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ограничения затронули ту часть грузинских властей, которая «сдает» страну президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский призвал США, ЕС и других партнеров Киева «действовать принципиально» и тоже ввести ограничения против грузинских властей. «Нельзя потерять никого в этом регионе — ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы», — подчеркнул украинский президент.

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