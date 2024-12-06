СМИ: Байден хочет заблаговременно помиловать врагов Трампа 6.12.2024, 16:36

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Среди возможных получателей такой защиты могут оказаться личности, фигурировавшие в самых громких скандалах.

Джо Байден и его администрация рассматривают возможность заранее помиловать граждан, которые могут стать объектами преследования со стороны новоизбранного президента Дональда Трампа после его инаугурации.

По информации CBS News, Байден не назвал конкретных имен, однако обсуждение потенциальных кандидатов для предварительного помилования будет проводиться неоднократно.

Источники сообщают, что среди возможных получателей такой защиты могут оказаться личности, фигурировавшие в самых громких скандалах во время первого президентского срока Трампа.

В числе этих людей:

— Доктор Энтони Фаучи, который курировал национальные меры по борьбе с COVID-19 и впоследствии стал главным научным советником Байдена.

— Генерал в отставке Марк А. Милли, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов, который критиковал Трампа, называя его «фашистом», и предоставил материалы для ряда книг и публикаций, касающихся поведения Трампа во время событий 6 января 2021 года в Капитолии.

— Сенатор-демократ Адам Шифф из Калифорнии и другие законодатели, как демократы, так и республиканцы, которые участвовали в двух процедурах импичмента против Трампа или в расследовании, связанном с нападением на Капитолий. В их числе также бывшая конгрессменка-республиканка Лиз Чейни, которая активно выступала против Трампа в предыдущем году.

Идея о помиловании возникла на фоне утверждений Трампа и его сторонников о политическом преследовании их оппонентов.

На данный момент Джо Байден не принял окончательного решения по вопросу «превентивного» помилования, однако его команда активно готовится к возможному положительному исходу.

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