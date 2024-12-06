В России началось крупнейшее банкротство завода чипов 5 6.12.2024, 19:33

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Его курировал близкий к Владимиру Путину бывший министр связи.

В России началось банкротство одного из крупнейших производителей чипов — компании «Ангстрем» (Зеленоград). В ней введена процедура наблюдения, а решение о признании должника банкротом было принято по заявлению банка «Зенит» 2 декабря 2024 г. Согласно материалам дела, в ноябре 2019 г. суд взыскал с «Ангстрема» в пользу «Зенита» 1 млрд рублей, но деньги завод не возвращает больше шести лет, пишет The Moscow Times.

Завод был знаковым для России и должен был стать крупнейшим игроком в производстве микрочипов. Его курировал близкий к Владимиру Путину бывший министр связи Леонид Рейман. Он получил госфинансирование на $1 млрд — его компания в 2008 году привлекла кредитную линию ВЭБа в размере 815 млн евро на создание производства процессоров, смарт-карт, электронных паспортов. Проект поддерживало правительство и Совет безопасности.

Накопив более 100 млрд рублей долгов, «Ангстрем» неожиданно перестал платить по кредитам. В 2014 г. «Ангстрем» перестал обладать средствами для ведения деятельности, отмечала налоговая служба. По ее данным, у «Ангстрема» насчитывается 108 исполнительных производств на 147,6 млрд руб. Также у нее имеются незавершенные судебные разбирательства на более 500 млн евро. К январю 2019 года ВЭБ забрал все оборудование и акции завода и тоже подал иск о банкротстве.

Рейман отстранился от проекта, но не пострадал. Летом его компания «Рутек» получила льготы от государства и начала строительство нового завода на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске, сообщал CNews. Инвестиции в проект составляют несколько миллиардов рублей. Компания намерена выполнять проекты по импортозамещению — выпускать смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки и телефонные станции. Импортозамещение у его компаний не всегда проходит гладко — «отечественный» смартфон для чиновников «Р-фон» оказался точной копией устройства Symphony Helio 80 из Бангладеш, хотя стоил втрое дороже.

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