Bloomberg: Россия решила не спасать Асада 6.12.2024, 20:33

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Повстанцы скоро возьмут Хомс.

Положение диктатора Сирии Башара Асада стремительно ухудшается. Оппозиционные силы нацелились на его стратегический город - Хомс. И удержать его своими силами не представляется возможным.

Об этом сообщает Bloomberg.

Асад отчаянно нуждается в помощи своих союзников Москвы и Тегерана, так как ополчение приближается к Хомсу. Однако сегодня кажется все менее вероятным повторение операции 2015 года по сохранению контроля над городом.

«Военные ресурсы Ирана и России истощены конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине. Пока что у Асада есть авиационная поддержка со стороны РФ, а также не слишком убедительное обещание Ирана рассмотреть просьбы о переброске войск в Сирию. Однако решительную поддержку союзников он так и не смог получить», - говорится в статье.

В четверг, 5 декабря, повстанцы взяли под свой контроль город Хаму, а также приблизились на считанные километры к Хомсу. Потеря этого населенного пункта может стать критической для Асада.

«Взятие ополчением Хомса перекроет Асаду сухопутный путь к своим средиземноморским оплотам, в том числ, к российской военно-морской базе. Это еще больше подорвет его шансы удержать власть», - пишет Bloomberg.

Асад сегодня, пожалуй, в самом неустойчивом положении за все время своего правления в Сирии.

«Россия, похоже, не может или, возможно, даже не хочет его спасать», - отметил директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в вашингтонском Институте Ближнего Востока Чарльз Листер.

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