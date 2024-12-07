Сирийские повстанцы взяли под контроль Пальмиру 7.12.2024, 15:06

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Фото: AFP

Асаду предложили покинуть Сирию.

В субботу, 7 декабря, сирийские повстанцы взяли под контроль район Пальмира в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает Anadolu.

Отмечается, что оппозиционные силы действуют в регионе Аль-Танф на сирийской территории в районе Ирак-Сирия-Иордания.

По данным издания, эта группировка установила контроль над Пальмирой, а также над городом Сукна между Хомсом и Дейр-эз-Зором, деревней Карьятейн и стратегически важными объектами на дороге Пальмира — Дамаск.

Пальмира находилась под контролем режима Башара аль-Асада с начала марта 2017 года, когда подразделения боевиков ЧВК «Вагнера» взяли город под свой контроль.

Как сообщал Charter97.org, две страны предложили Асаду покинуть Сирию.

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