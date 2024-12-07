Сирийские повстанцы взяли под контроль Пальмиру
- 7.12.2024, 15:06
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Асаду предложили покинуть Сирию.
В субботу, 7 декабря, сирийские повстанцы взяли под контроль район Пальмира в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает Anadolu.
Отмечается, что оппозиционные силы действуют в регионе Аль-Танф на сирийской территории в районе Ирак-Сирия-Иордания.
По данным издания, эта группировка установила контроль над Пальмирой, а также над городом Сукна между Хомсом и Дейр-эз-Зором, деревней Карьятейн и стратегически важными объектами на дороге Пальмира — Дамаск.
Пальмира находилась под контролем режима Башара аль-Асада с начала марта 2017 года, когда подразделения боевиков ЧВК «Вагнера» взяли город под свой контроль.
Как сообщал Charter97.org, две страны предложили Асаду покинуть Сирию.