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Илон Маск расширил доступ ВСУ к важной военной технологии: что это даст

  • 7.12.2024, 17:09
Илон Маск расширил доступ ВСУ к важной военной технологии: что это даст

Впервые украинская армия получила доступ к ней в августе.

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску — миллиардеру, приближенному к новоизбранному президенту США Дональду Трампу, заключила контракт с Пентагоном на расширение доступа Украины к Starshield — зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Доступ к Starshield получат 2500 уже имеющихся в Украине терминалов Starlink, еще 500 терминалов было подключено ранее.

Как сообщает Bloomberg, SpaceX получила контракт с Пентагоном на расширение доступа Украины к более безопасной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink — Starshield. В общей сложности речь идет о 3000 терминалах.

Первый контракт по доступу украинских военных к Starshield был заключен в августе. Информацию об этом держали в секрете.

Командование космических систем отказалось раскрыть стоимость нового контракта. Однако известно, что предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 терминалов составляло примерно 40 миллионов долларов.

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