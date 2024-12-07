«У Лукашенко огромные проблемы»9
- 7.12.2024, 19:40
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Диктатора напугало происходящее в Сирии.
Отсутствие публичной поддержки со стороны Кремля является огромной проблемой для Синепалого, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».
По поводу народной поддержки у него нет иллюзий. Мало того, что 2020-й не отпускает, так ещё ситуация в Сирии, где «верные защитники» режима друга Башара разбегаются перед нецветочным наступлением, даёт четкие представления о потенциальном развитии событий в Беларуси.
Финансов тоже нет, есть дыра во внешнеторговом балансе размером в три с лишним миллиарда в году текущем и перспективами роста в следующем году.
Кремль не даёт ничего, несмотря на внешне теплые объятия. Ни словесной поддержки, чтобы можно было успокоить номенклатуру, ни финансовой, чтобы успокоить силовиков.