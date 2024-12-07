Зеленский встретился с Трампом в Париже

Зеленский встретился с Трампом в Париже7
- 7.12.2024, 19:52
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Это их первая встреча после президентских выборов в США.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже. Это первая встреча после выборов в США, но вторая за этот год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию BFM TV.
Зеленский и Трамп приехали сегодня в Париж на торжества по случаю открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери.
Сначала в Елисейский дворец на встречу с Эмманюэлем Макроном приехал Трамп. После этого стало известно, что к ним присоединится украинский президент.
Как сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров, трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона проходила за закрытыми дверями.
Volodymyr Zelensky et Donald Trump réunis à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour une réunion trilatérale pic.twitter.com/9tQgHAgHdT— BFMTV (@BFMTV) December 7, 2024
Отметим, что первая встреча Зеленского с Трампом в этом году состоялась перед американскими выборами – в конце сентября. Тогда украинский президент посетил Нью-Йорк, чтобы презентовать тогда еще кандидату в президенты США украинский План победы.
Второй раз Зеленский и Трамп контактировали после победы последнего на президентских выборах в ноябре. Тогда Зеленский и Трамп провели телефонный разговор и договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между странами.