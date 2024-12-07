Что обсуждали на трехсторонней встрече Зеленский, Трамп и Макрон
- 7.12.2024, 21:40
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После встречи украинский лидер подчеркнул, что мир через силу возможен.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о хорошей и продуктивной встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Их вместе принял в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон, передает РБК-Украина.
Зеленский подчеркнул, что новоизбранный президент Трамп, как всегда, был решителен.
- Я благодарен ему. Я также выражаю благодарность Эммануэлю за организацию этой важной встречи. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее и справедливее. Мы говорили о наших людях, о ситуации на местах, о справедливом мире, - пояснил президент.
В то же время, глава Украины подчеркнул, что во время разговора они договорились продолжать работать вместе и поддерживать связь.
«Мир через силу возможен», - подчеркнул Зеленский.
Позже Зеленский коротко пообщался с представителями украинских СМИ на церемонии открытия Собора Парижской Богоматери. Там он рассказал, что говорил с Трампом о том, как поддержать Украину и то, какие сильные украинцы, которые выдержали нашествие российской агрессии
«И о том, что мы все хотим, чтобы был мир. Важна наша позиция, чтобы мир был справедливым. И чтобы у Путина не было возможности вернуться. И сильных гарантиях безопасности для Украины», - сказал украинский президент.
Как подчеркнул Зеленский, важно, чтобы партнеры знали о позиции Украины не от кого-то, а от Украины.
«Без Украины любые договоренности невозможны», - резюмировал он.