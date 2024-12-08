Повстанцы взяли столицу Сирии Дамаск 8.12.2024, 8:39

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Правление диктатора Асада закончилось.

Сирийские повстанцы сегодня, 8 декабря, вошли в столицу страны Дамаск, в которой не было никаких признаков развертывания армии. Президент Башар аль-Асад на борту самолета вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Об этом сообщают Reuters и CNN.

Повстанцы в Сирии после взятия под контроль важного города Хомс продолжили движение в столицу и в воскресенье начали входить в Дамаск.

Они также заявили, что «празднуют новость об освобождении наших заключенных, снятии с них цепей и объявления о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна».

Жители сирийской столицы рассказали представителям западных СМИ, что в центре Дамаска слышны звуки стрельбы, но их причина - неизвестна.

По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади Дамаска, махая руками и скандируя «Свободу».

Повстанцы после вывода правительственных войск из ключевых городов в Сирии в течение чуть более недели и взятие под контроль десятков населенных пунктов заявили, что продвигаются в столицу, в том числе к резиденции Асада.

Вместе с тем два высокопоставленных сирийских армейских офицера рассказали Reuters, что диктатор Башар Асад покинул Дамаск. Заявляется, что Асад для этого воспользовался самолетом, и вылетел из столицы в неизвестном направлении в воскресенье.

Согласно предварительным данным, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т. Между тем, по данным сервиса Flightradar, Ил-76Т по неизвестным причинам в воскресенье пропал с радаров в районе Сирии. Это могло произойти возле Аль-Сувейри.

Сообщается, что в Генеральном штабе Сирийской арабской армии (САР) заявили военнослужащим о падении режима Асада, и дали приказ сложить оружие.

Сирийский офицер рассказал Reuters, что Командование (САР) сообщило офицеров, что «правление Башара Асада закончилось после молниеносного наступления повстанцев».

Между тем сирийские повстанцы уже объявили об успехе революции. Представители оппозиции добавили, что обещают сделать страну демократическим государством, уважать права собственности и сохранять территориальную целостность и суверенитет Сирии, а также «привлечь к ответственности режим Асада».

Силы повстанцев в Сирии также объявили Дамаск «свободным от тирана Башара Асада». Об этом говорится в Telegram-канале Командования военных операций (силі повстанцев).

Перед этим повстанцы заявили, что в Дамаске стали брать под контроль офисы государственных СМИ, чтобы «транслировать объявление о победе над Асадом».

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