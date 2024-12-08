Самолет Асада резко начал снижаться и исчез с радаров
- 8.12.2024, 8:58
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Борт со сбежавшим из Сирии диктатором сбили?
Сирийские повстанцы сегодня, 8 декабря, вошли в столицу страны Дамаск.
Два высокопоставленных сирийских армейских офицера рассказали Reuters, что диктатор Башар Асад покинул Дамаск. Заявляется, что Асад для этого воспользовался самолетом, и вылетел из столицы в неизвестном направлении в воскресенье.
Согласно предварительным данным, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т.
Данные flightradar24 о самолете, который, как многие подозревают, перевозил пытавшегося скрыться Башара Асада, указывают на то, что он резко начал снижаться и исчез с радаров.