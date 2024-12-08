Россия и Иран потерпели сокрушительное поражение Анатолий Несмиян

8.12.2024, 9:59

3,072

Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Арабская весна завершилась свержением последнего диктатора.

Собственно, всё. Арабская весна, начавшаяся в конце 2010 года, через 14 лет подошла к концу.

Асад был последним, кого она затронула, и финал его режима был предопределен еще полтора десятилетия назад. Светские квази-социалистические арабские проекты выродились в банальные диктатуры и были снесены. Идеи социального равенства в традиционном обществе - это оксюморон, поэтому это общество должно пройти переход к индустриальному, а затем - неизбежно попытается снова в какой-нибудь социальный проект. Но до этого - регион снова вернулся к традиционному виду.

Парадокс, но переход к городскому индустриальному обществу - ближе всего к нему стоят самые, казалось бы, замшелые арабские монархии: Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар. Оно, понятно, будет выглядеть достаточно иначе, чем западное городское общество, но все равно содержательно это будет оно.

А вот значительному числу стран идти в этом направлении еще очень и очень долго. А с учетом того, что победившая Арабская весна - это возвращение в архаику, то наречие степени «очень» здесь крайне актуально.

Сама Сирия из гражданской войны, конечно, не вышла, она будет продолжаться еще достаточно долго - просто сейчас из большого числа ее участников выброшен один. Ситуация слегка упростилась. Внешние факторы тоже стали несколько попроще - потерпевшие полное поражение Россия и Иран, конечно, уйдут. Скорее всего, уйдут с востока Сирии и Штаты, так как их задача - убрать Иран из этой локации - решена. Дальше как-нибудь сами.

Два союзных Асаду диктаторских режима потерпели достаточно сокрушительное поражение, которое будет иметь отложенные последствия. У Кремля возникает вопрос со всеми его африканскими авантюрами, у Ирана рассыпается проект «шиитского пояса». Развал этих проектов будет не одномоментным, но теперь - точно неизбежным.

Теперь ждем делегацию уважаемых партнеров из Хайят Тахрир аш-Шам на следующем Петербургском международном экономическом форуме. Тем более, что бизнес по производству каптагона не должен зависеть от смены собственника с той стороны.

Интересно, конечно, будет наблюдать за поворотом российской пропаганды в объяснениях произошедшему. Так, чтобы победа России под сомнение не ставилась. Будет трудно, но мы верим в нее, она справится.

Анатолий Несмиян, («Телеграм» https://t.me/anatoly_nesmiyan/22135)

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com